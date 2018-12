Flera nya lagstiftningar som klubbats igenom under året börjar gälla 2019. Flera av dem träder i kraft redan på nyårsdagen, medan andra börja gäller först senare under året. Bland de mest omdiskuterade lagarna finns public service-avgiften samt rökförbudet på uteserveringar.

Public service-avgift i stället för tv-licens

Den tidigare radio- och tv-avgiften ersätts. Från den första januari är det i stället en allmän public service-avgift som gäller. Alla som har fyllt minst 18 år, och som har en beskattningsbar inkomst, ska betala avgiften som tas in direkt via skatten. Maxtaket per person är 1 300 kronor per år. Den tidigare avgiften kostade 2 400 kronor om året.

Karensdag blir karensavdrag

Den måttligt populära karensdagen slopas vid årsskiftet. Nu blir det i stället karensavdrag som gäller. Arbetsgivarna ska då dra av 20 procent av en genomsnittlig veckolön och därför blir avdraget samma summa oavsett vilken typ av arbetsdag som utgör första sjukfrånvaron.

För de personer som arbetar kontorstid – alltså dagtid måndag till fredag – blir det ingen skillnad, men däremot innebär ändringen än förbättring för till exempel dem som arbetar koncentrerad arbetstid där extra långa pass förekommer.

Gratis tandvård upp till 23 år

Från och med 2019 blir tandvården gratis för personer upp till 23 år. Syftet med höjningen av åldersgränsen är att tandvården ska bli mer jämlik och att tröskeln för regelbundna besök sänks.

Höjd flyg- och tobaksskatt

Två procent höjs flygskatten med och även skatten för tobak blir omkring två procent högre.

Licenskrav för spelsajter

Nu måste alla spelsajter som är verksamma i Sverige ha licens. Tydliga logotyper ska visa att sajterna betalar skatt här och dessutom måste bolagen skydda spelare mot överdrivet spelande.

Inga elefanter på cirkus

Den nya djurskyddslagen som träder i kraft innebär ett förbud mot att använda sig av elefanter och sjölejon i samband med cirkus.

Rökförbud på uteserveringar

Den ständigt heta debatten kring rökning fortsätter och tidigare i år klubbades ett förbud mot att röka på uteserveringar igenom. Från och med första juli är det slutrökt på uteserveringarna.

Mer matte och idrott i skolan

Undervisningstiden i både matematik och idrott och hälsa ökar. Med start i höst ska elever som börjar i årskurs sju få 105 respektive 100 timmar mer undervisning i ämnena.