Allhelgonadagen, och tillika allhelgonahelgen, infaller i Sverige lördagen mellan 31 oktober och 6 november varje år. I år nu alltså nu på lördag den 3 november och det är en röd dag i almanackan. 1952 beslutade Sveriges regering att allhelgonadagen skulle infalla aktuell lördag i stället för som tidigare den 1 november, skriver TT.

Traditionen med allhelgonadagen kommer från den gamla kyrkliga kalendern då det var dagen då församlingen läste upp namnen på alla församlingsmedlemmar som under de gångna tolv månaderna hade avlidit.

Under 1990-talet gjorde halloween sitt intåg i Sverige. Det var främst handeln som drev på utvecklingen genom att lansera halloween-produkter som som särskilt godis och utklädningsmasker.

Halloween är ett ihopsatt ord från engelskans "all hallows even" som betyder helgonens afton. Traditionen med halloween kommer ursprungligen från Irland och ska, om rätt ska vara rätt, firas den 31 oktober varje år. Halloween firades ursprungligen som ett slut på sommaren då lantbrukarna skulle ta in sina djur och skydda dem från mörkrets onda makter. Långt senare förändrades denna tradition i flera engelskspråkiga länder till ett tillfälle då barnen kunde klä ut sig i skräckinjagande kläder och säga "trick or treat", som på svenska översattes till "bus eller godis".

Vill du alltså fira "rätt" ska du alltså sikta på halloweenfirande på onsdag och allhelgonafirande på lördag. Glasklart, eller hur?