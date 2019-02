Senast i raden att sälla sig till skaran av artister som ska uppträda på Eksjö stadsfest i sommar är Alma Caroline Cederlöf under artistnamnet GRANT.

GRANT släppte sitt debutalbum, ”In Bloom”, sommaren 2018 och hon har bland annat spelat på stora festivaler som Way Out West och gjort bejublade framträdanden under Grammisgalan och Allsång på Skansen. Hon har även nominerats till en grammis för ”Årets nykomling” och P3-Guld nominerade henne både som ”Framtidens artist” och ”Årets pop”.

Alma Caroline Cederlöf, som är personen bakom artistnamnet GRANT, föddes 1994 i Nynäshamn och hon är lite av en ”old soul”. Artistnamnet GRANT tog hon efter skådespelaren Cary Grant och hennes främsta förebilder är artister som Edith Piaf, Nina Simone, Björk, Joni Mitchell, David Bowie och Kate Bush.

"Vi i Flesta Eksjö fick upp ögonen för GRANT under hennes spelning på Park Sounds i Huskvarna Folkets Park våren 2018. Där och då insåg vi att GRANT måste få chansen att förföra vår stadsfestpublik" skriver Fiesta Eksjö i ett pressmeddelande.