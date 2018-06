Jordgubbar till midsommar är en självklarhet för många. Det är däremot inte lika självklart att det finns så det räcker.

– Det saknas runt en tredjedel bara i närområdet. Så det är en jättebrist. Det kommer att bli panik i midsommar, säger Pontus Netler, bärodlare på Oberga bärodling.

– Vi har en normal skörd till midsommar, men många odlare som jag har pratat med har plockat allt. Så det blir nog ont om jordgubbar på midsommarborden.

Pontus Netler, som tillsammans med sin fru Pernilla Netler äger och sköter Oberga bärodling, berättar att många av hans vänner söder ut inte har samma tur med skörden i år på grund av den långa vintern och plötsliga sommaren.

Intensiv period

Han berättar att det varit ett intensivt arbete för att hinna med allt inför midsommarhelgen. I och med den plötsliga sommaren fick de hinna med två månaders arbete på halva tiden och en månads skörd på endast ett par veckor.

– Vår sommarpersonal började först i måndags så vi fick sköta det arbetet själva, det är den mest intensiva vår vi varit med om under våra tio år i branschen, berättar Pontus Netler.

En nyhet för i år är att de öppnat upp för självplockning. Något som de valde att sluta med för fem år sedan då intresset verkade tyna ut. Nu ser de ett stort engagemang hos kunderna och den återöppnade självplockningen har blivit en stor succé.

– Många ser det som en upplevelse, att få gå runt och plocka sina egna bär med hela familjen, säger Pontus Netler.

Sökandet efter en lösning, efter arrendeperiodens slut i början av 2019, står just nu still. Pontus Netler understryker likväl att fokus just nu ligger på den nuvarande säsongen.