På fredagskvällen stod det klart att storvinsten i Eurojackpot, som är ett samarbete mellan spelbolag i 18 länder, denna gång hade hamnat i Sverige. Svenska Spels efterforskningar visade att den vinnande raden var inlämnad i Örebro och de försökte då att få kontakt med vinnaren.

Svenska Spel skriver i ett pressutskick att de under helgen inte lyckades nå den lycklige vinnaren, men under måndagen var det en man i 65-årsåldern som svarade när Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson ringde upp. Mannen förklarade först att han hade varit bortrest under helgen och därför inte svarat. Således var mannen alltså helt ovetande om beskedet om den galna vinsten som väntade honom...

Vinnarambassadör Pierre Jonsson, som har som jobb att ringa upp lyckliga vinnare, beskriver att även han fick förbereda sig extra noga inför samtalet med mannen. Den tidigare högsta spelvinsten i Sverige hade landat på cirka 259 miljoner kronor - nu var det alltså en vinst som var mer än 300 miljoner kronor större.

När Pierre Jonsson läste upp vinstsumman utbrast mannen i ett glädjetjut, men sedan kände han sig tvungen att ställa en spontan motfråga.

– Han frågade mig om jag var nykter och om det jag berättat verkligen var sant, och det var det ju, säger Pierre Jonsson.

Mannen och hans fru hade lämnat in två rader och betalat 50 kronor för spelet på Eurojackpot. Numren de valt var födelsedagar och egna turnummer samt ett par slumpvisa utvalda nummer av en dator.

När mannen i Örebro fick beskedet om storvinsten var hans fru inte hemma. Hon kunde således vänta sig en synnerligen glad överraskning senare under måndagen...

Svenska Spel kommer nu att ha fortsatt kontakt med storvinnarna från Örebro och försökte hjälpa dem i hur de ska tänka nu när den privata ekonomin färmndras på ett sätt som inte borde vara möjligt.

– Nästa steg blir att de hör av sig när de har landat, sedan får vi ta det hela därifrån. Men helt klart är att vårt spelansvar och stöd i form av rådgivning, både ekonomisk och juridisk sådan, blir en viktig del i vinstprocessen, säger Pierre Jonsson.

Fakta