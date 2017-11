Flera gånger under sommaren försvann paket ur flak på lastbilar som kört på E20. Hänglåsen var borta och värdefulla paket hade försvunnit när lastbilarna kom till Göteborg. Sträckan mellan Vara och Alingsås var extra utsatt.

Paket för 2,5 miljoner kronor tros ha försvunnit på fyra stölder. Ofta stals elektronik såsom mobiler, surfplattor och datorer.

Men så beslöt Postnords säkerhetsteam och polisen att rigga en fälla för pakettjuvarna. Misstankar fanns att tjuvarna hoppade in i lastbilsflaken under färden. Mobila kameror sattes upp bland paketen på flaket i en transport som man bedömde låg i riskzonen och som hade extra värdefull last.

Fångade på film

Den 16 september blev det träff. Två gärningsmän blev ertappade via övervakningsfilmen.

− Jag såg på filmen hur bakdörrarna på lastbilen öppnades och två män hoppade in i hög fart från motorhuven på en personbil med släckta lysen, som körde precis bakom, sa Alexis Larsson säkerhetschef på Postnord efter avslöjandet.

Polisen slog till mot transporten på E20 strax innan Vårgårda. Två män greps i lastbilen och två män i den medföljande bilen. I bilen hittades senare utrustning för att forcera även rejäla lås, som en vinkelslip med elaggregat,

Försök till grov stöld

De fyra männen, som är mellan 30 år och 45 år, har suttit häktade sedan de greps i mitten av september och nu åtalas de enligt TT för försök till grov stöld i tre fall.

TT skriver att en av männen på flaket erkänner brott. Den andra mannen uppges erkänna omständigheterna kring gripandet och det man ser på övervakningsfilmerna men förnekar brott. Föraren till personbilen ska ha erkänt brott. Den fjärde mannen, som var passagerare i personbilen, förnekar brott.