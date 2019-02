Cirkle K Futsal Cup 2019 går av stapeln i Vrigstad sporthall den 2 och 3 februari. Det är totalt det åttonde året i följd som cupen anordnas i Vrigstad och nu står det även klart hur grupperna kommer att se ut. Totalt 16 damlag gör upp om titeln i cupen som förut hette Statoil Futsal Cup. Fjolårets vinnare Hönö/Björkö är inte med och försvarar titeln vilket gör att det blir en ny segrar i år.

Grupp A: Alvesta GIF, Hultsjö IF Atom, IFK Lammhult, Skillingaryds IS.

Grupp B: Bors SK, Egnahems BK, Hamneda GIK, Holsby SK.

Grupp C: IF Eksjö Fotboll, Nässjö FF, Norrahammar IK, Vrigstad IF.

Grupp D: Fredriksdal/Äng, Lommaryds IF, Rosenfors IK, Waggeryd IK.