Tidigare i veckan släppte Smålands Fotbollsförbund sitt serieförslag för division 4, division 5 samt damernas division 3. Nu har det även kommit ett förslag på seriesammansättning för damklubbarna i division 2.

För klubbarna på Höglandet innebär det vissa nyheter. Speciellt för FC Vetlanda som får rikta in sig på resor mot Östergötland nästa säsong. Det innebär även länsderbyn mot Eksjö och Tranås/Torpa.

Hultsjö IF Atom tappar derbyt mot FC Vetlanda och blir ensam klubb från området i sin serie enligt det nya förslaget.

Division 2 Dam Nordöstra Götaland: AC Studenterna, BK Kenty, Borens IK, Eneby BK, FC Vetlanda, IF Eksjö Fotboll, Linköpings BK Tinnis, Mjölby FC, Svärtinge SK, Tjust IF FF, Tranås/Torpa, Vimmerby IF

Division 2 Dam Östra Götaland: Emmaboda IS, Glömminge-Algutsrums IF, Hultsjö IF Atom, Ingelstads IK, Kalmar Södra, Lindsdals IF, Runsten-Möckleby IF, Rödsle BK, Smedby BoIK, Team Södermöre, Växjö BK, Växjö DFF Akademi.

Om förslaget står sig kommer serierna att fastställas den 27 november.