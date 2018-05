Under onsdagen släppte Smålands Innebandyförbund den preliminära serieindelningen inför säsongen 2018/2019. I herrarnas division 2 blir det som väntat härliga derbyfighter mellan Sävsjö IBK, Vetlanda IB och Nässjö IBF som alla tre numera ligger i samma serie.

Detsamma gäller damernas division 1 där IBF Tranås och Sävsjö IBK i år får sällskap av nykomlingen Vetlanda IB.

Längre ned i seriesystemet kan vi notera att såväl Hjältevad Mariannelund och Forserums IF är tillbaka på innebandykartan på herrsidan.

Serieförslaget ser ut enligt följande:

Herrar division 2: Nässjö IBF, Vetlanda IB, Sävsjö IBK, CL98IC, FBC Karlskrona, Gnosjö IBK, Ingelstad IBK, Månsarp IBK, Nybro IBK, Slätafly/SK IBK, Stenåsa-Sandby-Gårdby IF, Vimmerby IBK.

Herrar division 3 Norra: IBF Tranås, Vetlanda IBF B, Craftstaden IBK B, Fliseryd IBK, Gränna AIS, Huskvarna IK, IF Ariel, Jönköping IK Ungdom B, KFUM Jönköping, Tenhults IF, Westervik IBK, Vimmerby IBK B.

Herrar Division 4 Norra: Forserums IF, Bankeryds Skid o MK, Gränna AIS B, Hovslätts IK B, Husqvarna IK B, IBF PA Jönköping, Sportklubben Beduinerna, Södra Wetterns IF, Tenhults IF B, Hovslätts IBK.

Herrar Division 4 Östra: Bodafors IBS, Hjältevad Mariannelund IS, IBK Husar, IBK Lokomotiv Nässjö, IBK Svala, IF Ariel B, Malmbäcks IF, Nässjö IBF B, Sandbäckshult IBK, Sävsjö IBK B.

Herrar Division 4 Västra: S/W 2010, Hestra Skid o SK, Hovmantorps GoIF, KF Ljungby, Ljungby IB, Markaryd/Strömsnäsbruks IBK, Skillingaryds IK, Westbo IBK, Värnamo IBK B, Älmhults IBK, Öjaby Sport IBK.

Fotnot: Division 4 serierna kan komma att förändras eftersom det finns en vakant plats att fylla i division 3 Södra.

Damer Division 1: Vetlanda IB, Sävsjö IBK, IBF Tranås, CL98IC, Craftstaden IBK Oskarshamn, FBC Calmarsund, Gransholms IF, Ljungby IK, Olofströms BK, Värnamo IK, Växjö IBK, Östra SK.

Damer Division 2 Norra: Nässjö IBF/IBK Husar, Sävsjö IBK B/SW2010, Vetlanda IB B, Viimmerby IBK, Hovslätts IK B, Husqvarna IK

Fotnot: Säsongen 2018/2019 kommer damernas division 2-serier att spelas med trippelmöten. Det innebär att det blir 15 omgångar för lagen i division 2 norra.