Församling stämmer Trafikverket

Mängder av trafikolyckor inträffade på Höglandet under torsdagen i spåren av det snöfall som drog in under natten. Vid fem av olyckorna har det varit lastbilar som har kanat av vägen. I samtliga fall utan att några personskador inträffat.

På riksväg 32 och riksväg 40 rådde tidvis begränsad framkomlighet och Trafikverket uppmanade bilister att om möjligt välja en annan väg.