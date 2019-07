HC Dalen har gjort klart med en ny assisterande tränare. Det är den före detta HV-backen Daniel Josefsson, 37 år, som tar över tränarjobbet från Stefan Fredriksson.

Josefsson kommer från spel i Vita Hästen förra säsongen och har under sin karriär sammanlagt spelat 366 SHL-matcher och 427 Allsvenska-matcher.

Josefsson spelade i HV71 under de inledande åren under 2000-talet men har även ett förflutet i Tranås AIF, Rögle, Södertälje, Modo, Malmö, AIK, Leksand och Vita Hästen.

Den nya jobbet hos HC Dalen är Josefssons första tränarjobb.

– Det känns skönt att vi får in Daniel i vår ledarstab då vi arbetat med att knyta upp honom under en längre period. Daniel känner vårt lag väl, då han har varit med och kört fysträningen i två säsonger tillsammans med Södra Wättern Crossfit. Vi får in en ledare med mycket rutin och erfarenhet som kommer bli värdefullt, säger Pelle Gustafsson i ett pressmeddelande.