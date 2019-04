Anebyorienteringen avgjordes under påskhelgen med drygt 1 250 starter fördelat på två dagar. På damsidan blev det ett bekant ansikte som sprang i mål som segrare.

37-åriga Lena Eliasson-Lööf, fostrad i Nässjö OK men numera tävlande för Pan-Kristianstad, segrade i damklassen på annandagen i rena utklassningsstilen. Segermarginalen var över fem minuter till juniorstjärnan Isa Envall, IKHP, på den 7,9 kilometer långa banan.

– Det var mycket bra orientering. Bra bana med många vägvalsmöjligheter och jag tror att den här genomköraren var väldigt relevant inför kommande helgs Tiomila-orientering, kommenterade Lena Eliasson-Lööf efter sin seger.

Bra Eksjötest inför Tiomila

I lördagens medeldistans genrepade Eksjö SOKs damer på bästa sätt inför Tiomila. Sanna Fast segrade med en marginal på fyra minuter före Fanny Sundblad och som fyra sprang Gabriella Bergander i mål. Däremellan tog Elin Svensson, Nässjö OK, tredjeplatsen. Herrsegrare under de båda Anebyorienteringarna blev Axel Granqvist, OK Ravinen (medeldistans) och Daniel Attås, OK Tisaren (långdistans).