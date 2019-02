Förklaringen till Hultsjös succé: ”Inställningen har höjts”

Hulltsjö IF Atom släppte in två mål i första matchen av Circle K Cup i Vrigstad.

Sen stängde de igen och vann turneringen i överlägsen stil.

– Självförtroende finns det jättemycket just nu, säger tränaren Anders Lund.