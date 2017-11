Smålands Fotbollsförbund har nu släppt ett förslag på hur de lokala fotbollsserierna ska delas in för säsongen 2018. Förslaget ser ut enligt följande.

Div 4 Norra: Aneby SK, Annebergs GIF, Ekhagens IF, Gullringens GOIF, FK Habo IF, Hvetlanda GIF, IFK Österbymo, Mullsjö IF, Stensjöns IF, Tranås FF, Visingsö AIS, Ölmstads IS.

Div 4 Västra: Anderstorps IF, Gislaveds SK, Guddars IF, Lagans AIK, Kärda IF, Ljungby IF, Malmbäck IF, Markaryds IF, Smålandstenar GOIF, Waggeryds SK, Vrigstads IF, Värnamo Södra FF.

Div 5 NV: Bankeryds SK, BK Bosna, BK Rondinella, Hovslätts IK, IF Hallby, IFK Öxnehaga, Jönköpings BK, Mariebo IK, Norrahammars IK, Sommens AIF, Tabergs SK.

Div 5 Norra: Bodafors SK, Bäckseda IF, Djursdala SK, Horn/Hycklinge IF, Höreda GOIF, IF Eksjö Fotboll, IF Hebe, IFK Stockaryd/Rörvik, Näshults IF, SK Lojal, Storebro IF, Sävsjö FF.

Serieindelningarna beslutas på representantskapet i Växjö 4 december.