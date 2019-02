Han hade en trevlig kväll vid premiären i Göteborg och tre av fyra låtar tog sig vidare på något sätt.

• Mohombi gick direkt till final.

• Anna Bergendahl hamnade i Andra chansen.

• Nano landade i Andra chansen.

– Det var en trevlig kväll och egentligen kunde det inte gått så mycket bättre, även om det är lite körigt att tävla mot sig själv, säger G:son och skrattar.

Redan kvalificerade

När Thomas G:son och Peter Boström kom in i bilden letade SVT en låt till gruppen The Lovers Of Valdaro. Det var redan klart att de var kvalificerade eftersom de tagit sig till Melodifestivalen via P4 nästa.

– Tydligen gillade de vår låt och vi har arbetat fram den tillsammans med bandet. Nu ser vi fram mot Leksand.

Oförutsägbar

Thomas tycker också att omröstningen har blivit mer oförutsägbar och det finns redan flera skrällar. Många trodde på Hanna Ferm och Liamoos ballad, men få hade räknat in 15-åriga Malou Prytz i finalfältet.

– Det visar att det inte alltid är förhandsfavoriterna som vinner, konstaterar kompositören.

Jon Henrik i topp

Och ska man tro oddsbolagen finns det emellertid en del som talar att det inte kommer att bli riktigt lika stor framgång som i Göteborg.

Jon Henrik Fjellgren och Rebecka Karlsson toppar listan, medan The Lovers Of Valdaro och Dolly style hamnar i botten. Med i startfältet finns också Martin Stenmarck och Lina Hedlund – en riktigt släktduell. Martin lever som bekant tillsammans med Linas syster Hanna.

Annons

Men vi har som sagt blivit överraskade förr.

Fem låtar

I årets Melodifestival står G:son bakom fem låtar och därmed behåller han titeln som Sveriges meste schlagerkompositör. Han är nu uppe i närmast ofattbara 56 Melodifestivalbidrag.

– Det är helt otroligt, men i år gick det ganska lätt att hitta rätt artister till låtarna. Vi hade stolpe in många gånger, säger Thomas.