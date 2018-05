– Vi vet att det finns ett enormt intresse för att handla second hand och att allt fler konsumenter vill minska sin klimatpåverkan. Samtidigt vill också många handla via sin mobiltelefon eller surfplatta. Genom secondhand.se vill vi göra det enkelt att handla hållbart, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.

På hemsidan kommer Erikshjälpen att sälja allt från vintageplagg och samlarporslin till t-shirts, böcker och vinylskivor. Allt överskott från e-handeln går till bistånd.

Sköts från Borås

– Vi centraliserar all e-handel till Borås. Där sker insamling, sortering, beredning och fotografering, säger Tomas Bjöersdorff till tidningen.

– Butikerna själva har idag ingen egen e-handel utan vi har valt en centraliserad lösning. Det blir ett 25-tal av våra 63 butiker som skickar insamlat material till Borås. Det blir ett fullsortiment med kläder, husgeråd, barnkläder med mera. Enda skillnaden är att vi inte säljer möbler som är skrymmande.

Allt som säljs på secondhand.se har skänkts till Erikshjälpen. Under våren och sommaren kommer flera kända profiler att öppna egna shop-in-shops på webbsidan och sälja saker de använt och älskat men inte längre behöver. Musikjournalisten Fredrik Strage har skänkt en del av sin skivsamling. Bloggaren och författaren Flora Wiström, samt stilexperten Filip Strömbäck, har skänkt guldkorn från sin garderob.