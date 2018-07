Eksjös räddningschef rapporterar från katastrofområdet: ”Största branden till ytan i svensk historia"

– Det är väldigt komplicerat och så vitt jag vet den största skogsbranden i svensk historia, säger Micael Carlsson, befäl för gruppen från Jönköpings län som åkte upp under onsdagen och torsdagen till katastrofområdet.

Sex lokala brandmän från Eksjö kommun finns just nu på plats för att stötta kollegorna i Dalarna där bränderna rasar för fullt.

