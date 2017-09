Den 15:e meridianen öster om Greenwich passerar precis utanför Eksjö. Meridianen som avgör vad klockan är i hela Sverige, och faktiskt i en tjugofjärdedel av världen, går rakt över Hunsnäsen, vidare genom Koporten och stryker sedan alldeles intill Kaffekullen.

En diskret metallskylt, placerad invid gångvägen mellan Eksjö camping och Koporten, gör anspråk på att stå precis på den 15:e meridianen öster om Greenwich. Detta stämmer inte riktigt, GPS:en visar att skylten är placerad några hundra meter fel västerut.

Egen lokal tid

Fram till 1879 hade Sverige inte bara en enda tid. I stället rättade sig alla orter efter sin egen lokala tid som styrdes av solen. Problemet var bara att solen tar 52 minuter på sig mellan Haparanda längst i öster och Ledsund, vid Strömstad, i väster.

När järnvägen byggdes ställde alla dessa lokala tider till rätt stora problem. Exempelvis skilde det 24 minuter i medelsoltid mellan Stockholm och Göteborg. Telegrafstationerna hade liknande svårigheter.

För att mildra tidsförvirrningen när Statens järnvägar skulle planera sina avgångar infördes så kallad järnvägstid som i praktiken var Göteborgstid.

Fast då uppstod i stället ett annat problem; det blev väldigt svårt att läsa tidtabellerna.

Alla länder upplevde egentligen samma dilemma och därför började land efter land att införa så kallad normaltid.

Kungligt påbud

Den 31 maj 1878 lät kunglig majestät kungöra att från och med 1879 skulle ”bestämmelsen om en för hela landet gällande gemensam borgerlig tid” börja gälla.

Denna för ”hela riket gemensamma tidsberäkning” utgick först från meridianen tre grader väst om Stockholms dåvarande observatorium.

Den positionen var i princip samma som den 15:e meridianen österut från nollmeridianen vid observatoriet i Greenwich i London.

Praktiskt nog delades sedan hela världen 1884 in i 24 tidszoner utifrån just Greenwich som nollmeridian. Eftersom klotet vrider sig 360 grader per dygn och dygnet har 24 timmar omfattar varje tidszon just 15 grader.

Kinshasa och vi

Klockan 00.00 den 1 januari 1879 sändes från Stockholms observatorium tidssignal via telegraf ut till alla landets telegrafstationer. Detta för att alla landets telegraf- och järnvägsstationer hädanefter skulle kunna rätta sig efter samma tid och ange tiden för alla andra som behövde ställa om sina klockor.

Fast i Eksjö slapp alltså invånarna ändra sina klockor. Lika lyckligt lottade var invånarna i orter som Östersund, Leksand, Nora, Motala och Karlshamn.

Söderöver fick senare hela Centraleuropa samma tid, liksom stora delar av Afrika.

Följer vi 15:e meridianen från pol till pol går den från Spetsbergen i norr till Dronning Mauds land i Antarktis i söder, via exotiska platser som Eksjö i Småland, Gudhem på Bornholm, Sicilien i Italien och Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo.