Det blev bara en säsong i division 1 för IF Eksjö. Efter att ha tagit sig upp via kval förra säsongen åkte laget ur ettan efter lördagens match borta mot Nittorp.

- Det har varit på gång ett tag. Jag känner väl att vi har varit lite för tunna hela säsongen. Vi har sällan haft alla spelare tillgängliga och när vi väl har det så an vi vara med och hota men det har varit lite för mycket ruljans på spelare under säsongen för att vi ska kunnat hota ordentligt. Vi har knappt spelat med samma lag två gånger under säsongen och då blir det tufft, säger lagets tränare Thomas Lövdahl efter matchen.

Eksjö hade behövt vinna matchen mot Nittorp för att ha en chans till att hålla sig kvar i ettan men i stället blev det förlust med 4-0.

- Vi är inte riktigt där idag tycker jag. Vi tar inte riktigt det jobbet som krävs för att hota Nittorp ordentlig. Sen har vi ett par spelare som är lite halta och lytta så vi är inte riktigt på topp i dag så det var inte mycket att säga om egentligen, Nittorp vann välförtjänt.

Hur var stämningen i omklädningsrummet efter matchen?

- Det är klart att det inte var jättemuntra miner direkt. Sen har vi ju vetat hur det sett ut i tabellen så det kom inte som en chock direkt men det var inte jätteglatt så klart.

Nu har laget tre omgångar kvar att spela i division 1 och tränare Thomas lovar att laget inte kommer lägga sig platt de sista omgångarna.

Annons

- Det är ju våran uppgift att avsluta så bra som möjligt. Det finns ju andra lag i serien som är beroende av våra resultat så vi kan inte lägga oss ner och dö på grund av det här nu. Vi måste så klart göra de sista matcher på bästa möjliga sätt.