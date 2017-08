– Vi har förstått att det inte var ett lätt beslut för politikerna att fatta och många privatpersoner har tyckt att civilsamhället skulle ha engagerats tidigare för att försöka hitta en lösning, säger Peter Andreasson, i arrangörsgruppen för Alla får plats-veckan.

– Vi har därför lagt in en extra programpunkt under Alla får plats-veckan. Ett möte där just denna fråga är i fokus, tillägger han.

Tanken är att man ska samtal om den framtida situationen för de 18-åriga asylsökande pojkarna.

– Det rör sig om cirka tio ungdomar, säger Ola Gustafsson, i arrangörsgruppen för manifestationsveckan Alla får plats.

Beslutet i kommunstyrelsen fattades på grund av det nya ersättningssystemet som infördes den 1 juli i år. Det innebär att svenska kommuner inte längre får pengar för att ta hand om ungdomar i asylsökningsprocessen från den dag ungdomarna fyller 18 år. Kommunstyrelsen var oenig i beslutet, men efter en lång diskussion togs avgörandet att låta alla ensamkommande i Aneby som fyllt 18 år, eller blivit åldersuppskrivna, övergå till Migrationsverket.

Torsdagskvällens möte kommer att hållas i Druvans matsal, i Aneby kommunhus. Medverkar gör politiker och tjänstemän på kommunen.