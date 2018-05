Den ene av männen erkände under rättegången viss delaktighet i inbrottet på brandstationen samt i en lanthandel några mil därifrån. Den andra mannen, som erkänt inblandning i inbrotten under polisförhör, förnekade under rättegången att han är skyldig tillbrott.

Rätten: ”Osannolika berättelser”

Tingsrätten anser att de båda männen, under rättegången, la fram ”osannolika berättelser” om hur två andra män tvingade dem att göra inbrotten. Enligt den berättelsen befann sig den nu dömda duon i en nödsituation och ska bland annat ha tvingats byta kläder och skor med de andra gärningsmännen efter inbrotten.

Tingsrätten gick på åklagarens linje och hänvisar i sin dom till övrig bevisning, såsom teknisk bevisning och DNA. Därmed lämnades männens berättelser utan avseende. Duon straffas således för inbrottet på brandstationen samt i lanthandeln.

Straffen, inklusive annan brottslighet i båda fallen, bestämdes till sju månaders fängelse vardera. Männen ska också betala skadestånd till de drabbade samt till de drabbades försäkringsbolag.

Duon ska vara kvar i häktet i väntan på att domen vunnit laga kraft.

Inbrott i cykelaffär och hos Synsam

I den ene av männens straff inkluderas även påföljden för ett inbrott hos Connys cykel och motor i Vetlanda. En tredje person straffas också för inblandning i stölden i cykelaffären. Den mannen straffas även för narkotikabrott. Straffet i hans fall bestämdes till skyddstillsyn.

En av de tre männen döms även för inbrott på Synsam i Sävsjö. Vid det inbrottet stals ett värdeskåp med bland annat 11 574 kronor i.