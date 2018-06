Mannen dömdes, mot sitt nekande, till tre års fängelse för grovt narkotikabrott. I överklagandet står det att han anser att domen är ”helt felaktig”.

I första hand yrkar mannen, som är i 40-årsåldern, att hovrätten friar honom helt. I andra hand anser han att den högre instansen ska ändra påföljden till ett kortare straff.

Mannen dömdes för att, tillsammans med en annan man, ha framställt och innehaft 13,5 kilo cannabis. I sitt överklagande framför mannen att han varit helt ovetandes om vad som pågått i garaget på hans fastighet. I handlingen, som mannens advokat har skrivit, står det:

”Han menar att allt skett bakom stängda dörrar och att han med respekt för all hjälp han fått av den medåtalade, bland annat ekonomisk hjälp, inte heller ifrågasatt eller haft anledning att ifrågasätta vad målkamraten sysslat med”.

DNA hittades i odlingsutrymmet

Att det hittats cigarettfimpar med mannens DNA i garaget, säger ingenting om han verkligen vistades där under framställningen, enligt överklagan. Det kan enligt mannen röra sig om äldre fimpar som ligger kvar eller fimpar som har kommit in i lokalen genom att de fastnat under en sko eller liknande.

Mannen som överklagat domen menar också att han på grund av sin dåliga ekonomi inte haft möjlighet att själv köpa ens en bråkdel av den tekniska utrustningen som påträffades i odlingsutrymmet. Enligt mannen talar det därför starkt för att någon annan, med starkare ekonomi, ligger bakom verksamheten. Och det är precis det som är fallet, enligt mannen.

I överklagandet påpekar mannen även andra saker som han anser är felaktig i tingsrättens dom.



Foto: Polisens förundersökning

Ytterligare en person dömdes alltså för framställan och innehav av den aktuella narkotikan. Den mannen hade inte överklagat domen under onsdagseftermiddagen. Han hade då ytterligare några timmar, fram till midnatt natten till torsdagen, på sig att lämna in en överklagan om han ville.