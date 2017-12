Smålands Fotbollsförbund har tillsammans med flera sportjournalister utsett vinnarna av årets utmärkelser 2017 inom Smålandsfotbollen.

Två representanter från Höglandet finns med på listan.

Domaren Almir Kadiric från Ekenässjön har utsetts till årets domare med motiveringen:

Almir tilldelas utmärkelsen för sin målmedvetenhet och klivet uppåt på domarstegen. Han startade sin karriär som distriktsdomare 2001 och var bl a med i ett talangprojekt i Småland 2009. Han blev ordinarie regiondomare 2012 och efter att ha etablerat sig under några år började han att visa framfötterna. Under 2017 fick han chansen att gå Steg 4 under SvFFs flagg och tog chansen under de provmatcher han fick under hösten. Med en ödmjuk inställning och en målmedveten satsning har han lyckats att ta en ordinarie plats som domare i division 1. Det som ytterligare kännetecknar Almir som domare är matchledarskap, ansvar och känsla för teamet.

Även Jesper Rundberg från Nässjö har mottagit en tung utmärkelse.

Rundberg utsågs till årets domartalang med följande motivering:

Jesper tilldelas utmärkelsen för stort engagemang och intresse för fotbollen såväl på som utanför planen. Trots sin unga ålder har Jesper redan packat ryggsäcken full med erfarenhet som kommer ge honom stöd i sin fortsatta karriär mot högre divisioner. Efter bara ett drygt år i karriären redan visat upp sig som Assisterande domare i division 3 Herrar och på god väg i stegen även som domare. Jesper är en naturlig talang och matchledare som med god uppföljning kommer sätta Småland på fotbollskartan i framtiden. Genom stort engagemang och intresse för fotbollen såväl på som utanför planen.