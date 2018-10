På måndag förmiddag läser anställda på räddningstjänsten sagor för barnen på biblioteket och de visar även upp brandbilen på torget.

Vid lunchtid visas filmen Halvdan Viking på Biograf Royal, en film om oväntad – och förbjuden – vänskap där både mod och list krävs för att stoppa långdragna fejden mellan Öst- och Västbyn. Filmen visas även lördagen den tredje november.

På tisdagskvällen blir det författarbesök där populära ”Game of thrones” är i fokus. Linda Antonsson och Elio Garcia, som är medförfattare till boken ”The world of ice and fire” är på plats och besöket kommer delvis att genomföras på engelska.

Hantverk för skolbarnen

Tranåsmålarna bjuder in till hantverk på tisdagen och onsdagen. Där har deltagarna bland annat chansen att trycka på tyg, måla och göra ansiktsmasker. En utställning och vernissage sker sedan på fredagseftermiddagen. Detta äger rum i Ateljé 61.

På onsdagen blir det mer film på Biograf Royal. Då är det den animerade komedin ”Smallfoot” som visas. Filmen visas även söndagen den fjärde november.

På eftermiddagen arrangeras Escape room på biblioteket. Deltagarna stängs då in ett rum och måste lösa mysteriet för att ta sig ut.

På Kultivera kan man ta sitt klottrande till en ny nivå i samband med workshopen ”Zen doodling”-kreativt klotter.

Halloweenparty på Epic

På Epic blir det Halloweenparty från senare delen av onsdagseftermiddagen med dans och tävling om bästa utklädnad. På plats kommer professionella sminkare finnas.

På torsdagsförmiddagen blir det höstpyssel på biblioteket.

Tillsammans med Fun4free blir det blandade aktiviteter i Ängarydshallen på torsdagen och fredagen, bland annat mekanisk surf och sumofotboll. På torsdagskvällen kör Fun4free även två spökrundor på Kraftverket, både en lite snällare runda och en lite läskigare.

På eftermiddagen under torsdagen körs en femkamp på Epic och fina priser utlovas.

Höstlovskul i simhallen

Måndag till fredag har simhallen höstlovskul med hinderbana, tävlingar och familjevattengympa. Även den nya maskoten kommer att vara på plats.

Mellan tisdagen och fredagen är det allmänhetens åkning i ishallen från förmiddag till eftermiddag.

Lördagen den tredje november arrangeras även en spökvandring inne i butiken Hund-Fix Zoologiska som Halloween till ära genomgått en totalförvandling och förmodligen är Tranås läskigaste butik. Observera dock att detta arrangemanget inte är specifikt för höstlovslediga, utan för alla.

Allt som arrangeras av eller i samarbete med kommunen är gratis. Se rekommenderade åldrar för alla aktiviteter på kommunens hemsida.

Förresten! Glöm inte att vi ställer tillbaka klockan en timme natten till söndagen.