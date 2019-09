Detaljhandeln fortsätter öka – så mycket omsätter den på Höglandet

I en trettio sekunder lång ny reklamfilm för Volkswagens e-Golf ser man en man och en kvinna tälta på en klippavsats i en bergskedja. Därpå syns en gravitationslös astronaut äta äpple. Klipp – en man med benprotes hoppar längdhopp. Klipp igen. En kvinna sitter på en bänk och läser en bok med en barnvagn bredvid sig, medan e-Golfen kör förbi på vägen. Textbudskapet lyder: ”When we learn to adapt, we can achieve anything.” (När vi lär oss att anpassa oss, kan vi uppnå vad som helst).