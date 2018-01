Redan under den andra helgen i mars kickar fotbollsäsongen igång för de lokala fotbollslagen. Då inleds Hyundai Cup 2018. Under måndagen släpptes grupperna och i vanlig ordning väntar en hel del derbymatcher.

Grupperna med lokalt intresse ser ut enligt följande;

Herrar, Grupp 5: Forserums IF, Solberga GoIF, Torpa FF, Jönköpings BK

Grupp 6: Bälaryd/Lommaryd, Eksjö Fotboll, Gripenbergs BK, Frinnaryds IF

Grupp 7: Ekenässjöns IF, HM IS, Höreda GIF, Torpa AIS

Grupp 8: Bodafors SK, Bäckseda IF, Holsby SK, Skede IF,

Grupp 9: Farstorps IK, Näshults IF, VSGF/JAIK, Österkorsberga IF.

Grupp 22: Hultagårds IF, Stockaryd/Rörvik, Moheda IF, Rottne IF.

Damer, Grupp 2: Egnahems BK, Nässjö FF, Lommaryds AIF, Hultsjö Atom.

Grupp 3: Norrahammars IK, Tabergs SK, Torpa FF, Vrigstads IF.

Fotnot: I gruppspelet deltar enbart klubbar från division 5 och 6.

Källa: Smålandsfotbollen