På lördag spelas den årliga futsalturneringen Champions Cup i Vetlanda. Grupperna lottades under julhelgen och ser ut enligt följande.

Grupp A: Holsby SK, Hvetlanda GIF, Nässjö City IF, Stensjöns IF, Vetlanda United IF.

Grupp B: Bäckseda IF, Myresjö IF, Myresjö/Vetlanda IF, Sävsjö FF.

Grupp C: Assyriska FC Jönköping, Ekenässjöns IF, Näshults IF, Farstorps IF, Skede IF.

Myresjö IF är regerande mästare i cupen och kommer till start även i år.

Gruppspelet innehåller en hel del intressanta derbymatcher innan det är dags för de främsta lagen att göra upp i slutspelet.

Samtidigt som herrturneringen avgörs spelas det även en ungdomsturnering för P04-lag.