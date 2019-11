Fotbollssäsongen 2020 kan kännas aningen avlägsen just nu men här kommer ett besked som kan få väntan att kännas något kortare. Förbundet släppte i dagarna serieförslag för flera av de lokala fotbollsserierna.

Division 3 Nordöstra Götaland: Nässjö FF, Västerviks FF, AFK Linköping, Borens IK, Eneby BK, Dagsbergs IF, IK Sleipner, Malmslätts AIK, Mjölby AI FF, Skärblacka IF, Smedby AIS, Torstorps IF.

Division 4 Nordöstra: Aneby SK, Bäckseda IF, Gullringens GOIF, Hvetlanda GIF, IFK Tuna, IFK Västervik, Myresjö/Vetlanda, Stensjöns IF, Tenhults IF, Tranås FF, Vimmerby IF, Ölmstads IS.

Division 4 Nordvästra: Ekhagens IF, Forsheda IF, Habo IF, Hovslätts IK, IF Haga, IF Hallby FK, Jönköpings BK, Kulltorps GoIF, Mullsjö IF, Smålandsstenars GoIF, Vrigstads IF, Värnamo Södra FF

Division 5 Nordvästra: Bankeryds SK, Egnahems SK, Forserums IF, Gripenbergs BK, IFK Öxnehaga, Månsarps IF, Norrahammars IK, Sommens AIF, Tabergs SK, Torpa FF, Visingsö AIS, Örserums IK.

Division 5 Mellersta: Bodafors SK, Hultagårds IF, Höreda GIF, IF Eksjö Fotboll, IFK Stockaryd/Rörviks IF, Malmbäcks IF, Moheda IF, Norrhults BK, Näshults IF, Rottne IF, Rydaholms GoIF, Sävsjö FF.

Division 5 Nordöstra: BK Boston, Djursdala SK, Fårbo FF, HM IS, Hultsfreds FK, IF Stjärnan, IFK Oskarshamn, Målilla GoIF, SK Lojal, Storebro IF, Södra Vi IF, Timmernabbens IF.

Annons

Division 3 Norra Dam: Egnahems BK B, Fredriksdal/Äng, Frödinge–Brantestad SK, Holsby SK, Hultsfreds FK, IF Eksjö U, Nässjö FF, Tranås/Torpa B, Vimmerby IF B, Ölmstads IS.

Herrarnas division 6–serie samt damernas division 2 och division 4–serier har ännu inte presenterats.