Deras ladugård blåste omkull – 20 år sedan tromben drog in över Rödja by: ”Blåste så in i bomben”

När Roland Carlsson i Rödja, utanför Sävsjö, vaknade den femtonde juli 1997 hade han nog förväntat sig en helt vanlig torsdag. Men på bara ett par sekunder var han och hans fru Britt-Maries ladugård och maskinhall nerblåsta efter att en tromb drog igenom byn på eftermiddagen.