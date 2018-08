Det var i söndags kväll som den tragiska olyckan skedde. Vetlanda kommun har nu dragit igång en utredning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och påbörjat en Lex Sarah- anmälan.

– Vi har börjat samla in material och pratar med personal. Journaler och dokument ska går igenom, säger Ulrika Ribbholm, biträdande vård- och omsorgschef på kommunen.

– Varje enskilt ärende har planer för just den brukaren. Vi ska gå igenom om det finns risker i den personens sjukdomsbild, om det finns något som vi särskilt ska hålla koll på. Vi ska titta på om något brustit när det gäller den enskilda brukaren.

Ordinarie personal på plats

Hälften av personalstyrkan på Bäckagården befinner sig nu på semester medan den andra halvan jobbar.

– Vi jobbar generellt med att bara låta halva styrkan gå på ledighet. Vi försöker jobba så att det i varje arbetspass ska finnas ordinarie personal på plats, så att inte två vikarier arbetar ensamma. Det fanns ordinarie personal på plats på den här avdelningen och de andra enheterna, säger Ulrika Ribbholm som själv var på plats på avdelningen Mosippan, där olyckan skedde, i söndags.

– Det var gott om van personal i tjänst och de gjorde alla rätt i sitt agerande, professionellt. Det kändes väldigt tryggt.

Enligt henne skedde olyckan snabbt. Det ska bara ha gått någon minut från att personalen haft kontakt med kvinnan till olyckan inträffade. Personalen ska ha agerat snabbt och utfört hjärt- och lungräddning.

Olyckan skedde på en inglasad balkong på fjärde våningen, där fönstret stod öppet på grund av hettan. I samma byggnad finns balkonger som bara har räcken och som inte är inglasade. De boende får vistas på samtliga balkonger.

Inga låsta fönster

– Till vår verksamhet kommer människor frivilligt, det är ingen form av tvångsvård. Vi har lagar och föreskrifter att följa i vårt arbete och vi får inte ha låsta fönster och dörrar. Vi får ha kodlås på ytterdörren men det är för att fördröja utgång. Vi kan aldrig stoppa någon att gå ut, utan måste släppa ut den som vill gå ut, säger Ulrika Ribbholm.

I det här fallet handlade det om korttidsboende för dementa men samma regler gäller särskilda boenden.

Personalen som arbetade i söndags och som var aktivt involverade i händelsen plockades ur tjänst omgående efter olyckan.

– Vi satte in ny personal och tog också in extrapersonal på natten ifall de andra boende skulle vara påverkade av det som inträffade. Personalen som arbetade under olycksdagen var ur tjänst också under tisdagen och kom tillbaka på onsdagen då de fått handledning.

– Det känns som de hanterat situationen jättebra men självklart är de chockade och tagna, säger Ribbholm.