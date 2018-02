— Vi har täta kontakter med de förtroendevalda på sjukhuset. Det gör att vi är uppdaterade om det som händer. Men vi är angelägna möta medlemmarna och få höra hur deras vardag är. Det är oerhört viktig kunskap för oss att ha i ryggen vid våra samtal med arbetsgivaren, framhåller Eva-Lotta Lager, avdelningsordförande för Vårdförbundet Jönköping.

Annons

— Problematiken med bemanningen i Eksjö är inte ny. Att man nu tvingas dra ner och stänga ytterligare en avdelning är oerhört kritiskt.

Vårdförbundet verkar för en jämlik vård i regionen och är angeläget att det vidtas åtgärder för att stärka bemanningen och långsiktigt trygga personalförsörjningen på samtliga tre akutsjukhus i regionen.

— Vi hoppas under vårt drop in få möjlighet att samtala med enskilda medlemmar och höra hur hur arbetsmiljön och vården är på sjukhuset samt att få in synpunkter på vad som kan göras för att förbättra situationen på olika enheter, säger Eva-Lotta Lager.

Under samlingen i Eksjö torsdagen den 8 februari kommer flera företrädare för Vårdförbundet att vara på plats i Höglandssjukhusets aula för att ta emot de medlemmar som droppar in under eftermiddagen och fånga upp stort och smått om det ansträngda personalläget och hur den påverkar vården och arbetsmiljön på sjukhuset och vad som krävs för att lyckas behålla och rekrytera de yrkesgrupper Vårdförbundet företräder.