I maj genomfördes mätningar på bil- och cykeltrafiken i Tranås. På Storgatan 22, mitt emot statyn föreställande Ove Fundin, mättes biltrafiken mellan 15-21 maj.

Under sex dygn passerade 82 007 bilar, alltså 13 668 stycken bilar per dygn. Nästan lika många som antalet invånare inne i Tranås.

Vid Storgatan 58 mättes cykeltrafiken under samma period. Under sex dygn cyklade 7 005 stycken förbi, alltså 1 168 stycken cyklar per dygn.

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg, och Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare, vill se en förändring i beteendet.

– Vi Tranåsbor tar gärna bilen hela vägen fram till dörren. Så det här är en satsning för att förbättra luftkvaliteten i Tranås och samtidigt främja folkhälsan, berättar Annsofie Sarenäs.

”Blev väldigt inspirerad”

Under en månads tid skickar de en utmaning till företag, organisationer och förvaltningar i Tranås: att gå eller cykla till sin arbetsplats.

– Jag fick se att Västerås kommun gjort detta och blev väldigt inspirerad. När Agnetha kom tillbaka från semestern så var det bara att sätta igång.

Kampanjen pågår från och med den 17 september till och med den 14 oktober. Antingen deltar man individuellt eller i lag med sina arbetskamrater (4-5 personer).

– Vi hoppas att det ska peppa och att det skapas lag på arbetsplatserna. Alla som vi kontaktat hittills har varit väldigt positiva.

Kan vinna cykel

De bästa arbetsplatserna vinner priser och flera individuella vinster lottas ut bland deltagarna. Företag i Tranås har sponsrat till en cykel, men även många andra fina priser utlovas.

För att vara med i utlottningen av första till tredjepris krävs det att man cyklar minst tio mil eller går två mil till jobbet under den här perioden. Även användandet av elcyklar är godkänt.

Hur håller ni koll på att deltagaren gjort detta?

– Sunt förnuft. Vi litar på att folk respekterar reglerna och kör ”fair play”. Man registrerar själv sina dagar då man går eller cyklar till jobbet.

– Vi tycker även att det vore roligt om folk lämnar fler sådana här förslag på satsningar till oss. Vi hoppas verkligen på ett jättestort deltagande!

Erbjuder rådgivning

Tranås kommun ingår även i ett projekt som heter ”Hela resan”, vilket drivs av Energikontor Norra Småland. De arbetar med att få ner bilåkandet, att främja andra klimatsmarta resor och erbjuder exempelvis reserådgivning och ett cykelbibliotek.

I ett cykelbibliotek kan man som företag eller organisation låna en elcykel eller ellådcykel på prov ett par veckor.

Den 15 september hålls en klimatsmart dag på torget, då bland annat ett par av dessa cyklar visas upp.