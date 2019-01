2018 har tagit slut och ett nytt år kan ta sin början. I slutet av året satte vi ihop vårt årlig julquiz där vi kollade av hur väl ni läsare kom ihåg det gångna året. För att färska upp ert minne kommer här de tolv frågor som ingick i quizet med rätt svar i fetstil.

Fråga 1. Sävsjötjejen Emelie Wikström hade långt ifrån en optimal uppladdning inför OS 2018, med skador som störde tätt inpå mästerskapet. Väl på plats i Pyeongchang levererade hon ändå fin slalom och knep en stark placering. Vad var Wikströms placering i slalomtävlingen?

1) Sexa

X) Sjua

2) Tolva

Fråga 2. Tranås FF har en segerrik säsong att se tillbaka och som grädde på moset blev det avancemang till en nationell serie. En serietillhörighet de inte haft på väldigt. När låg TFF senast i division 3?

1) 2009

X) 2002

2) 2005

Fråga 3. Under 2017 blev Lisa Elg och hennes kollegor det första kvinnliga domarteamet någonsin att döma en svensk herrmatch. I mars 2018 väntade ytterligare ett hedersuppdrag för Vetlandatjejen. Vad?

1) Hon var huvuddomare vid damernas SM-final på Studenternas.

X) Hon var assisterande domare vid herrarnas SM–final på Studenternas.

Annons

2) Hon utsågs till årets domare i Svensk Bandy.

Fråga 4. Eksjö BK–fostrade David Larsson utsågs i våras till årets målvakt i Herrallsvenskan. Åtminstone när tränarna i motståndarlagen fick säga sitt. I vilken klubb vaktar David Larsson stolparna?

1) Amo HK

X) Kungälvs HK

2) OV Helsingborg

Fråga 5. Under 2018 ingick Målillabon och Dackeprofilen Mikael Karlsson i Vetlanda Speedways ledarstab. Vad är Karlssons smeknamn?

1) Uggla

X) Skata

2) Kråka

Fråga 6. Eksjö HC-fostrade ishockeybacken Linnéa Andersson spelar till vardags för HV71 i SDHL. I somras gjorde hon debut i seniorlandslaget. I vilket land gjorde Andersson sin landslagsdebut?

1) Kanada

X) Tjeckien

2) Ryssland

Fråga 7. Amerikanske publikfavoriten Dartaye Ruffin är tillbaka i Nässjö Basket den här säsongen. I vilket land spelade Ruffin förra vintern?

1) Tyskland

X) Spanien

2) Ungern

Fråga 8. Fotbollsmålvakten Julia Nyström, från Vetlanda, har fått spela i både damallsvenskan och Champions league med sitt Linköping under 2018. Mot vilket storlag gjorde Nyström debut i Champions league?

1) Paris Saint-Germain

X) FC Barcelona

2) Manchester United

Fråga 9. Boro/Vetlanda-produkten Erik Karlsson bytte inför säsongen Kanada mot USA när han trejdades till San José från Ottawa där han tillbringat hela sin NHL-karriär. Vilken säsongen gjorde Erik Karlsson debut i NHL?

1) 2010-2011

X) 2008-2009

2) 2009-2010

Fråga 10. Nässjötjejen Hanna Eriksson har haft ett guldkantat år. På kortbane-SM i november tog hon bland annat junior-SM-guld i samtliga fristilsdistanser. Även under SM-veckan i Landskrona plockade hon hem ett gäng guld. Hur många individuella senior-guld har det blivit på SM det här året?

1) 7 st

X) 8 st

2) 9 st

Fråga 11. Robin Östh i Tranås Bois har i många år kört med siffran 100 på ryggen. Till den här säsongen har han istället valt siffran 377, ett närmast heligt nummer i text-tv-kretsar. Vad kan du hitta på sidan 377?

1) Målservice

X) Resultatbörsen

2) Stryktipset

Fråga 12. Höreda Gif vann under året division 5 och tog sig därmed upp i fyran för första gången i klubbens historia. På tal om historia, vad heter den målskytt som gjort flest seriemål i klubbens historia?

1) Samuel Herbertsson

X) Björn Herbertsson

2) David Herbertsson

Utslagsfråga ifall flera hamnar på samma antal rätt svar. På annandagen spelas det ett derby mellan Tranås Bois och Nässjö IF i Tranås. Redan 29/12 möts lagen igen i Nässjö. Det vi vill veta då är hur många mål görs det i den andra matchen? Närmast rätt svar vinner. Rätt svar: 9 stycken.

Ni var många som hade koll på den lokala idrotten under året så väldigt många fick faktiskt alla rätt på våra svåra julnötter. Däremot var det endast två stycken som lyckades pricka in rätt antal mål i derbyreturen mellan Nässjö IF och Tranås Bois.

Stort grattis till vinnarna Thomas Rehn från Tranås och Ingemar Ekelund från Eksjö som båda vinner två biljetter var till derbyt mellan HV71 och Växjö i Kinnarps Arena 26 januari.