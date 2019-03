Det är lätt att bli rädd i dagens politiska värld eftersom instabilitet och oro äventyrar tillväxt och välfärd. Instabiliteten som Brexit skapat kan dessutom illustreras av det faktum att denna artikel skrivs en fredag och det brittiska underhuset röstade för tredje gången nej till Theresa Mays plan för ett utträde ur EU. Brexit var också ämnet för ett möte på kulturhuset Spira då ett stort antal deltagare samlades för att lyssna på Anneli Wengelin från Kommerskollegium och tidigare finansminister Anders Borg.

I vanliga fall är Kommerskollegium en institution som de flesta inte har hört talas om. Sveriges myndighet för utrikeshandel grundades 1651 av Axel Oxenstierna och har idag bland sina uppdrag att leverera underlag för handlingsförhandlingar. Wengelin citerade Pascal Lamy, den tidigare generaldirektören för Världshandelsorganisationen (VHO), som träffande beskrivit Brexit som att försöka återskapa ett ägg från en omelett. Det är lätt att säga att EU är en tullunion men det är också ett tullområde och Storbritannien måste anpassa sig för att bli en del av tullområdet oavsett om de vill det eller inte. Det kan låta självklart men kommer att innebära konkreta förändringar speciellt för Jönköping som med rätta kan kallas för underleverantörernas län. Med tanke på att 66 000 jobb finns i företag som handlar med Storbritannien spelar även frågor som visum, regler för flytt, expansion eller skolgång för barn till medarbetare in. Kort och gott måste alla företag i se till att förbereda sig och om ”ni inte gjort det sätt genast igång” vilket Wenglin var noga med att poängtera.

Nästa talar på Spira behövde ingen introduktion för det är få som inte känner till Anders Borg. Ekonom, medgrundare till Nya Moderaterna och finansminister 2006–2014. Arkitekten bakom Sveriges framgångsrika krispolitik 2008 beskrev världsläget inför Brexit som att ekonomin är på väg in ”i en uppbromsning” men att det inte skulle bli fullt så allvarligt som många trodde. Brexit är en liten del av en helhet som började i Kina där staten sedan 2008 stått för hälften av all världens upplåning. Det finns flera tecken på att den kinesiska ekonomin håller på att mattas av och ett sådant är att bilförsäljningen fallit med 15 % vilket motsvarar ungefär hela Tysklands bilmarknad. Det kommer i sig skapa problem för hela världens bilindustri och för Jönköping med många företag som är beroende av fordonsindustrin.

Oavsett om Theresa May får ja eller nej från parlamentet kommer det enligt Borg att leda till att läget under ”en tidsperiod blir stökigare” och då gäller det ”att ligga nära sina kunder” och planera för perioden av ovisshet. I slutändan kommer situationen att stabiliseras men det är under vägen dit som det gäller att vara försiktig och framför allt att se över sina kostnader. Förvisso kan Anders Borgs budskap tycks vara en plattityd men att just ha ”is i magen”, för att använda en klyscha, är vad som behövs i nuläget. Men vad han missade men ändå själv personifierade på scenen i Teater-salen på Spira var att politiken också spelar roll. Förutom finanspolitiska åtgärder behövs det lugna ledare precis som det gjorde under finanskrisen. Anders Borg kanske inte är ”en väldig Gud” för att anspela på den traditionella psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg” men han visste ändå hur viktigt det var att pedagogiskt förklara vad som borde göras. En lärdom som hans efterträdare Magdalena Andersson borde ta till sig.