Från och med den 1 september höjer nu Amaq avgiften på fjärrvärme med fem procent.

Höjningen innebär att kostnaden landar på 93,45 öre per kilowattimme, eller 18 795 kronor per år, för en normalvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år.

– Det kan tyckas mycket, men då ska man komma ihåg att vi sänkte kostnaden med nio procent år 2014, säger Björn Stendal, vd på Amaq.

– Det är motsvarande att vi skulle höjt avgiften med 1,2 procent per år sedan 2014. Våra löner ökar som alla andras och KPI (konsumentprisindex, red anm) har ökat med 4,5 procent. Bara det motsvarar nästan vår höjning, fortsätter han.

Vädret påverkar priser

Den 1 juli 2014 sänkte Aneby miljö och vatten, Amaq, priset på fjärrvärme efter att året innan varit den kommun i Sverige med högst kostnader för fjärrvärme.

Prissänkningen berodde på att kommunen 2014 valde att sluta köpa värme från en privat leverantör för att istället bygga ett nytt kommunalt värmeverk för 30 miljoner kronor. Anledningen var att man ville sänka priserna, vilket snabbt gav resultat. År 2015 hade fjärrvärmetaxan i Aneby sjunkit mest i landet.

Anledningen till att priserna nu höjs berättar Stendal beror på den regniga hösten och den kalla vintern, som lett till att flisleverantörer kört slut på sina reservlager.

– Då går flispriset upp, och det går upp betydligt mycket mer än fem procent. Vi är inte de enda som kommer få höja priserna.

Samtidigt menar Stendal att man kommer anpassa sig till flispriserna, vilket betyder att eventuella framtida sänkta kostnader för flis kommer att sänka priset för fjärrvärme igen.

– Om kostnaderna går ner så självklart är det så. Vi har inget vinstkrav av vår ägare, men där emot måste vi ha en fjärrvärmeverksamhet som fungerar. Bränslepriserna som är de största kostnaderna vi har och de är väldigt väderberoende, så det är svårt att säga vad framtida priser kommer att ligga på.