First man bygger på en bok om den förste mannen på månen. Ryan Gosling lyfter träffsäkert fram en annorlunda hjälte. Neil Armstrong var tystlåten, trubbig och allmänt småtråkig.

Men ledningen för det amerikanska rymdprogrammet tvekade aldrig när de bestämde vem som skulle få ta de första stegen på månen. Han var rätt man för jobbet.

– Vi är nöjda med det program vi fått ihop. Det innehåller en spännande blandning med ny film för alla åldrar, säger Ann-Sofie Fredriksson i Ydre Kulturcentrum biogrupp.

– First man, som hade svensk premiär i höstas, hoppas jag ska locka en stor publik. Den har fått goda recensioner.



För 15:året blir det i helgen vintrig filmfestival i Ydre. Cineastentusiasterna i i Ydre kulturcentrum är tillbaka med en filmfest som heter duga.

I dagarna tre blir det filmgodis i biosalongen i Österbymo, samt en konsert med Erik Erichsen och hans eminenta orkester.

– Erik hade en bärande roll i en av de filmer vi visade under fjolårets festival. Han återkommer i år men inte som rebellkirurg på vita duken, utan som musiker på scenen. Det ska bli riktigt kul, säger Ann-Sofie Fredriksson.



Festivalprogrammet drar igång på fredag kväll med Green Book, en uppmärksammad film om en oväntad vänskap som uppstår mellan en New York-italienare och en högutbildad afroamerikansk jazzmusiker under en turné i amerikanska södern på 60-talet, där det kokar under den lugna ytan.

Danske Viggo Mortensen är strålande i rollen som Anthony ”Tony Lip” Vallelonga i en varmhjärtad roadmovie, där två människor från skilda världar möts - och upptäcker att de trots allt har oändligt mycket gemensamt.

Bamsevarmt matinéäventyr

Lördagen inleds med matinéfavoriten Bamse och dunderklockan i regi av Christian Ryltenius. Ett animerat äventyr för alla med barnasinnet i behåll.

Därefter följer Kärlek på hjul och festivalens höjdpunkt Britt-Marie var här, en ny, svensk film som hade premiär den 25 januari.

– Jag har svårt att välja ut någon personlig favorit i festivalprogrammet.

– Men om jag måste väljer jag den franska komedin Kärlek på hjul som vi visar på lördagen. Jag är förtjust i fransk film och är nyfiken på den här, förklarar Ann-Sofie Fredriksson.

På söndagen visas först Röjar-Ralf kraschar internet sen följer Fantastiska vidunder: Grindewalds brott och First man.