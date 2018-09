I helgen kördes den avslutande deltävlingen i sydsvenska Rallycupen, och även Smålands distriktsmästerskap, i trakterna runt Karlshamn. Calle Carlberg som tävlar för Nässjö MK hade ledningen i båda cuperna inför den avslutande deltävlingen och behövde minst en tredjeplats för att vara säker på att behålla ledningen och ta hem cuperna.

Under de två inledande sträckorna var Calle snabbast av alla och när regnet föll under de sista två sträckorna hade han tid nog att inte pressa sig själv och bilen allt för hårt. Trots att han stannade under tredje sträckan för att hjälpa en medtävlande som åkt av banan tog han sig i mål på bästa tid och vann därmed ungdomsklassen i Rally Blekinge. Segern i i rallyt innebar också att han vann ungdomsklassen i Sydsvenska Rallycupen och också hela distriktsmästerskapet.

I ungdomsklassen slutade Emil Friman från Vetlanda RRC på en andraplats och i klassen Standard R1a körde Stefan Ottosson, även han från Vetlanda RRC, också in på en andraplats.