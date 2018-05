Öster om Fröafallsvägen finns det plats för 20-30 småskaliga flerfamiljshus och väster om samma väg sju tomter för villor i direkt anslutning till befintliga hus.

Bygg- och miljönämnden skickar ut ett detaljplansförslag på samråd inom ett par veckor. Då finns det chans att tycka till om planerna som omfattar ett område på cirka 53 000 kvadratmeter där stora delar ska behållas som grönområde.

Bo nära naturen

Flerfamiljshusen ska placeras nära Fröafallsvägen för att påverka naturen så lite som möjligt.

– Flerfamiljshusen kommer inte ha några större gräsmattor. Man bor i grönområdet, säger bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M).

– Vi planerar en cykelbana genom grönområdet och vill utveckla pulkabacken och grillplatsen. Kanske kan det även bli en mountainbikeslinga i området, fortsätter han.

Tillväxtavdelningen jobbar för att få fram nya platser för småhustomter och ett annat aktuellt område är Norraby som ska förtätas. Samrådsmöte hålls den 28 maj.

Startbesked

Fler ärenden från bygg- och miljönämnden:

• En stugägare i Tranås kommun lät bygga ett Attefallshus utan att söka startbesked och strandskyddsdispens. En granne kontaktade kommunen och några dagar senare ringde ägaren själv och uppgav att han inte visste att besked och dispens krävdes. Han måste betala 13 500 kronor i sanktionsavgift men huset får stå kvar.

Annons

Riskerar vite

• Boende i närheten av vindkraftverken sydväst om Säbysjön tycker att det låter för mycket från kraftverken.

– Luveryds Vindkraft har ställt om verken och fått bort vissa frekvenser men vi vill ha ljudmätningar från de aktuella bostäderna, säger Mats Holmstedt.

Eftersom begärda rapporter inte lämnats in till kommunen har nämnden beslutat om ett föreläggande. Det innebär att det kostar företaget 10 000 kronor i månaden så länge rapporten inte lämnas in. Bolaget får ett halvår på sig att lämna in uppgifterna från datumet då föreläggandet vinner laga kraft.