Boro/Vetlanda hämtar målvakt från Nässjö

Tidigare i våras plockade Nässjö HC in Jakob Nyqvist från värste rivalen.

Nu svarar Boro/Vetlanda med att hämta in en målvakt från motsatt håll.

– Han är bra skolad och har stor potential, säger Boro-tränaren Per Andersson.