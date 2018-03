Peder Mannerberg behöver ingen närmare presentation i Bois-kretsar. Mannerberg representerade såväl Motala som Vetlanda BK under sin spelarkarriär, men mestadels lirade Mannerberg i Bois-tröjan under sin bandykarriär som varade i över 20 a-lagssäsonger.

I vintras klev Mannerberg in och stöttade upp Bois huvudtränare Joakim Ekedahl. Till nästa säsong stod det på torsdagen klart att Bois-ikonen kommer att vara assisterande till just Ekedahl under den kommande vintern.

Samma dag meddelade den allsvenska klubben att fjolårets skyttekung, Marcus Carlsson, som sköt 21 mål på 21 matcher under vintern som gick, har skrivit på ett nytt avtal med Bois som sträcker sig över nästa säsong.