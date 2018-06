På de aktuella gatorna är högsta tillåtna hastighet 40 kilometer i timmen. Under färden körde mannen, enligt åtalet som väcktes under onsdagen, vid flera tillfällen på fel sida av vägen. Han ska även ha svängt rakt ut i korsningar, trots att han hade väjningsplikt. Agerandet innebar att andra personer fick bromsa in kraftigt för att undvika kollisioner.

Vidare körde mannen, enligt åtalet, in på ett grönområde, där han fick sladd. Mannen körde också på gång- och cykelvägar. Andra fordon kördes om i hög hastighet, varför de andra bilisterna tvingades bromsa in kraftigt.

I samband med den aktuella körningen gjorde sig mannen, enligt åtalet, även skyldig till olovlig körning eftersom han saknade körkort. Det brottet bör, enligt åklagaren, bedömas som grovt, eftersom mannen tidigare lagförts för liknande brottslighet.

I polisförhör har mannen förnekat båda trafikbrotten, som ska ha skett den 19 maj 2017. Däremot har mannen erkänt ett ringa narkotikabrott, som han också är misstänkt för.