Bil kraschade in i trädgård – körde rakt in i hus

Räddningstjänsten ryckte ut på ett något udda larm under torsdagskvällen. En granne ringde 112 när en bil kraschade in i en trädgård och rakt in i ett hus i Aneby.

– Inte det vanligaste larmet vi åker på, säger Richard Lindqvist, inre befäl vid räddningstjänsten.