Begravningsakt för Werner Schlicht har ägt rum i Skogskapellet, Nässjö. Som inledning lästes dikten Det gick en gammal Odalsman av Bo Zetterlind. Entreprenör Christer Holmberg delade sedan en levnadsberättelse och förrättade överlämnandet. Under akten lästes även dikten Skogens Kraft och Kom visa mej vägen av A. Burman. Under akten spelades musik från CD upp i form av I can hear your heartbeat av C. Rea och Walk of life av Dire Straits som Werner uppskattade mycket. Som sångsolist medverkade Anders Axelsson som till eget gitarrackompanjemang sjöng Strövtåg i hembygden av M. Diao. Under det att Koppången av K. Moareus framfördes på gitarr av Anders Axelsson tog familjen, släkten och de övrigt församlade ett sista farväl vid kistan i kapellet. Efter akten följde minnesstund i Mariagården där Christer Holmberg svarade för värdskapet. För att hedra minnet av Werner Schlicht hade förutom blommor även gåvor lämnas till Cancerfonden.