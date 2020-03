Ingvar Thorn Risan, Nässjö

En begravningsgudstjänst för Ingvar Thorn Risan Nässjö hölls i N. Solberga medeltida kyrka. Som inledning på akten spelade Maria Sandberg "The Rose" av A Mc Broom varefter Wilma Skålberg Ljungström sjöng "Strövtåg i hembygden". Officiant var Anders Gustavsson som höll ett griftetal och förrättade överlåtelsen. Ett sista avsked togs av makan May, barnen med familj, syster samt släkt och övriga närvarande. Sedan sjöng Wilma Skålberg Ljungström "Stad i ljus" och avslutningsmusiken som Maria Sandberg spelade var "You raise me up" av J Groban. Minnesstund följde sedan i Kyrkans hus där Johnny Teglert och Carina Hult spelade på piano och trumpet och sjöng "Där gullvivan blommar" och "Jesus kär var mig när". Minnesord lämnades av Göran Thörnet. Till minne av Ingvar Thorn har gåvor lämnats till Hjärt -lungfonden.