För en vecka sedan meddelade Nitro/Nora BS att de inte skulle acceptera sin plats i Bandyallsvenskan. Sedan dess har ett antal klubbar, i form av förbundets turordning, fått frågan om att ta den vakanta platsen.

Efter mängder av nej tack står det nu klart att det blir Skutskärs IF som tar klivet upp från Division 1.

Skutskärs IF var överst på rangordningslistan bland de senast tillfrågade. Det innebär att varken Skirö AIK eller Tranås Bois – som också fanns med på listan – hade blivit aktuella oavsett om intresse hade funnits.

Skutskär har skördat stora framgångar på damsidan de senaste åren men har inte varit på på allsvensk nivå med sitt herrlag sedan säsongen 2014/15.

– Vi har ju gått ut med att vi satsar. Vi har satsat väldigt mycket på damerna, men vi har satsat lika mycket på herrarna och då tycker vi ju att det här är ett led i det. Även herrarna bör få chansen att avancera helt enkelt, säger ordföranden Sören Sandström till svenskbandy.se

Vidare information om serieplanering för Bandyallsvenskan kommer vid ett senare tillfälle, skriver Svenska Bandyförbundet.

Bandyallsvenskan 2019/2020: Nässjö IF, Ljusdals BK, Lidköpings AIK, IFK Kungälv, Gripen Trollhättan, IFK Rättvik , IF Boltic, Örebro SK, Peace & Love City Bandy, Kalix Bandy, Skutskärs IF, TB Västerås, UNIK, , Katrineholm, Falu BS, Tellus BK.