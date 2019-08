24-årige Martin Jonsson inledde karriären i Modos ungdomsverksamhet och kom till Tranås AIF inför den förra säsongen. I Taif gjorde han 8 poäng (2+6) på 35 matcher.

Under den sista delen av säsongen drabbades den storvuxne backen av skadeproblem och hade därefter svårt att ta en plats i truppen. Nu fortsätter Jonsson karriären i seriekonkurrenten HC Dalen.

– Med Martin in i laget har vi sju backar i truppen och vi tittar på att plocka in ytterligare någon under resans gång, säger Dalens tränare Per Gustafsson.