Ett flertal fordonsförare fick under måndagen vända vid avspärrningarna på båda sidor om avfarten till Edsarp, där Svevia den här veckan är i full färd med att byta ut en utsliten rörbro på väg 134.

Istället för att vända valde några att ratta sina fordon över den gamla stenbro som återfinns på en grusväg intill brobygget. Något som inte är tillåtet. Den tillfälliga genvägen täpptes snabbt till av Svevias personal och det är nu inte möjligt att passera bron med bil.

Som vi tidigare berättat kommer brobygget att pågå från måndag till fredag denna vecka. Under stoppet på 134:an leds trafiken om från Österbymo till Eksjö, dels via väg 131 till Tranås och därefter väg 32 mot Eksjö, dels via väg 531, 521 och 529 till Rydsnäs och därefter vidare på Eksjö på väg 134. Det förstnämnda alternativet är längre, men vägen är bättre.

Räddningstjänst, ambulans och polis har genom avtal med vägansvariga möjlighet att under stoppet använda en mindre men kortare väg mellan Rydsnäs och Österbymo. De aktuella vägavsnitten tål inte hårt trafiktryck och är under stoppet avsedda just för blåsljustrafik, inte privatbilister.

För räddningstjänsten i Ydre innebär stoppet att tiden för utryckningar mot Rydsnäshållet tillfälligt förlängs.

— För att öka tryggheten har vi ett bemannat utryckningsfordon med sjukvårdsutrustning stationerat i Rydsnäs dagtid under hela avstängningen. I det fordonet finns hjärtstartare, syrgas med mera, berättar Lars-Göran Svensson, platschef hos räddningstjänsten i Ydre.

