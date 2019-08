Som mest var omkring 40 000 östgötska hushåll strömlösa, men under natten har de flesta fått tillbaka strömmen. Enligt Eons hemsida var cirka 1 600 hushåll utan el på torsdagsmorgonen. Orsaken till strömavbrotten var det kraftiga åskvädret som dundrade in söderifrån under kvällen.

Hundratals blixtar

Enligt SMHI hade mellan 600 och 700 blixtar slagit ned i Östergötland under en tvåtimmarsperiod under natten.

– Det är en hel del. Man kan säga att det är mycket. Det är ett kraftigt oväder, lite mer än vanligt, säger Ibrahim Al-Mausawe, meteorolog vid SMHI.

Enligt honom har stråket av åskoväder rört sig upp över Västmanland och södra Dalarna. Men ett nytt oväder är redan på väg in över Östergötland.

– Det kan bli ett kortare uppehåll men sedan kan det komma lite till från Kalmar län, säger han.

Räddningstjänsten överraskad

Räddningstjänsten har haft mycket att göra i de södra delarna av landet, när det kraftiga åskovädret drog upp över landet.

– När det åskar så här mycket är det ganska normalt, men vi blev nog lite överraskade över hur mycket det åskade, säger Lennart Ågren, operatör vid räddningstjänsten Östra Götaland vid tretiden på natten mot torsdagen.

– Vi är nog uppe i 50 larm nu, säger han.

Trettio av larmen har varit automatlarm och i övrigt har bränder i naturen släckts av regnet.

Några av larmen har kommit från hus där blixten slagit ner och det har luktat bränt.

Johanna Engman/TT