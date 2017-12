Januari

Sverigedemokraternas partiledning kom till Tranås. Strama vakter kikade in på kommundirektörens kontor där jag och reportern från ortens andra tidning väntade. ”Vilka är det där?” ”Journalister”, svarade Björn Forsell (SD). Grönt ljus tydligen, för partitopparna Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson klev in. Det blev prat om allt från drömregering till rasismstämpel. Det som slog mig mest var Mattias Karlssons blixtsnabba svar där Jimmie Åkesson ibland tvekade. Jag minns också fotograferingen på stadshusbron. Bilden ser ni här, men vad ni inte ser är den man som passerade förbi på andra sidan bron. Han måste ha vridit huvudet ur led under den promenaden.

/ Cecilia Undfors

Februari

I februari gjorde jag min första dag som samordnare i Tranås. Ett av mina allra första jobb på redaktionen var att träffa dubbelamputerade Torbjörn Claesson. När jag väl lyckats orientera mig till hans bostad, i en för mig ny stad, fick jag höra hur han haft det den senaste tiden. Hur en av hans chaufförer inte ville bära hans rullstol upp och ner för trapporna när det var dags för rehab i Jönköping. Jönköpings länstrafik gav sin bild av det hela, medan Keolis aldrig återkom i ärendet.

/ Emelie Makrill

Mars

En tidningsläsare tipsade om att det låg tusentals döda fiskar och flöt vid Lillån. När jag anlände var redan kommunens miljöchef Fredrik Skaghammar på plats och han var förbryllad över händelsen. Det togs en massa prover, men fiskdöden förblev ett mysterium - alla undersökningar som gjordes var resultatlösa. En möjlig orsak är att fiskarna drabbats av syrebrist på grund av det låga vattenståndet.

/ Jakob Hedberg

April

Nog för att höga skolskjutskostnader har varit något av en följetong i Tranås kommun. Men ett fall tog priset. I april avslöjades att kommunen köpt skolskjuts till en enda elev för 2 850 kronor om dagen (!) under ett läsår. Totalsumma: 500 000 kronor.

”Det blev lite bisarrt” sa Leif Carlsson, administrativ chef på bu-förvaltningen. ”Det är lätt att vara efterklok”, tyckte skolpolitikern Leif Andersson (C). Resorna gick mellan elevens bostad i Tranås och skolan i Linderås och kommunen ska ha varit bunden till gällande avtal – som nu har skrivits om.

/ Cecilia Undfors

Maj

Om det är något som varit extra spännande att följa under året så skulle jag utan tvekan nämna turerna kring Ekmarkspark. Det stora engagemanget bland Tranåsborna har mynnat ut i en rad artiklar, exempelvis om medborgarförslag, ett välbesökt samrådsmöte och demonstrationer utanför stadshuset. Själv fick jag bevaka och bevittna när Tranås Konstråd överlämnade namnlistor till Mats Holmstedt (M), innehållandes 1 538 röster som är emot att det byggs bostäder i en del av parken.

/ Emelie Makrill

Juni

Ungdomar vistades på skoltak runtom i stan, framför allt på det högsta taket på Junkaremålsskolan. Det var knappast ett lämpligt ställe att vara på, och räddningschef Bertil Fång bad vuxenvärlden att hålla koll, visa civilkurage och uppmana ungdomarna att klättra ner.

Men det kan vara lättare sagt än gjort, att klättra ner alltså. Vid ett tillfälle fick räddningstjänsten ta till stegbilen för att bistå en ung klättrare som tagit sig upp. . .

/ Cecilia Undfors

Juli

Mitt i juli månad kan det råda sommartorka på nyheter. Den 11 juli hettade det dock till ordentligt på redaktionen. Jag och kollegan Stefan Sjöström var igång redan tidigt på morgonen, innan arbetspasset började, efter ett larm om dubbla bränder. Det var två anlagda bränder i pizzerior i centrala Tranås och en äldre dam fick föras till sjukhus med rökskador. Samma dag anordnades en stor demonstration mot kommunens neddragningar, de som blivit av med sin personliga assistans. Över hundra personer deltog i protesttåget.

/ Jakob Hedberg

Augusti

Första gången jag får uppleva vackra Torpön är när 10-årige Fredrik Ragnarsson nationellt (!) utses till en hjälte, efter att ha stoppat en skogsbrand på ön. Flera tidningar, radio och tv kontaktar Fredriks mamma för att få höra den fantastiska nyheten. Jag vill dock minnas att jag var den första som bad om att få träffa Fredrik ute på ön, dagen efter släckningsarbetet. Fredrik blev lite nervös när hans mamma ställde frågan, men hon intygade vänligt att det är en snäll journalist.

/ Emelie Makrill

September

Det plingade till i dörren vid Galleri konstgården när jag var mitt i en intervju med konstnären Ardy Strüwer. En skäggig person med toppluva dök upp vid dörren och jag tyckte att det var något bekant med ansiktet. Jag märkte att även Ardy Strüwer hajade till. Det var en gammal vän till konstnären, skådespelaren Rafael Edholm som kom dit för att överraska. Jag hamnade mitt i kändisträffen och det var riktigt trevligt att lyssna på när de pratade om gamla minnen. Rafael befann sig i Tranås i samband med en teaterföreställning.

/ Jakob Hedberg

Oktober

Arena Tranås. Det har blivit åtskilliga artiklar om planerna, men ännu inget beslut.

I oktober läste jag med stort intresse remissvaren från partierna. Vad tycker de egentligen om den föreslagna investeringen på drygt 250 miljoner kronor plus inventarier? Inte likadant, visade det sig. Några vill trycka på startknappen, helst igår, andra tvekar medan ytterligare några säger blankt nej.

Det blir spännande att följa hur politikerna går vidare med arenafrågan under valåret 2018.

/ Cecilia Undfors

November

Månaden då mycket planering gick åt Tranåsgalan, där vi står som medarrangör. I år fick jag den stora äran att dela ut priset Årets Tranåsbo från scen, som bekant gick till organisationen ”Hjälp andra att få hjälpa andra”. En otroligt spännande kväll med ett riktigt högt tempo. Det gillar jag skarpt!

/ Emelie Makrill

December

Efter en lång väntan och en hel del problem på vägen var det äntligen dags för invigning av den nya Tingshusbron. Den 17 februari 2014 stängdes bron av för mötande trafik och sedan tidigt i våras har bron varit helt avstängd. Jag passerar bron dagligen på vägen till och från jobbet och den är efterlängtad. Eller som någon utryckte sig nyligen i en kommentar på tidningens Facebooksida - ”fyra år av saknad och ständiga omvägar, jag kommer att kyssa varje centimeter av bron”.

/ Jakob Hedberg