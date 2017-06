Äntligen är förlustsviten bruten för Vrigstad Fotboll Matchen mellan Stockaryd/Rörviks IF och Vrigstad på Njudungsvallen slutade 1-2 (0-0). Ett skönt trendbrott för Vrigstad. Laget hade före torsdagens bortamatch fyra förluster i rad i division 4 Småland norra. Resultatet innebär att Stockaryd/Rörviks IF nu har sju förluster i rad. Vrigstads målskyttar var Sebastian Göransson och Alen Barnjak, medan Johan Andersson gjorde målet för Stockaryd/Rörviks IF. Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Stockaryd/Rörviks IF på tolfte plats och Vrigstad på elfte plats.